Специалисты из всех районов Пензенской области будут задействованы в ликвидации последствий непогоды в Никольске — губернатор Происшествия

Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Специалисты из всех районов Пензенской области будут задействованы в ликвидации последствий непогоды в городе Никольске. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Всю ночь в Никольске работали аварийные службы и приехавшие на помощь сотрудники МЧС и спасатели из Пензы и Кузнецка. В городе удалось частично восстановить энергоснабжение, но есть сложные участки, где работа с использованием техники невозможна, поэтому там устранять последствия сильнейшего урагана будем вручную. На помощь уже выехали специалисты со всех районов области», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 30 июля.

По словам главы региона, в первую очередь необходимо полностью восстановить электроснабжение.

«Аварийные бригады работают круглосуточно. Завозятся новые световые опоры и кабель для оперативной замены», — проинформировал Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что при администрации Никольска начал работу штаб, куда любой житель города может обратиться за помощью.

«В штабе открыта горячая линия, куда можно позвонить по вопросам оказания помощи, восстановления электро-, газо- и водоснабжения. Номера телефонов: +7 (8265) 4-12-49, 4-22-49», — уточнил он.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что необходимо помочь жителям как можно скорее.

Он пояснил, что предстоит провести подворовые обходы, обследовать поврежденные дома и оценить ущерб.

«По предварительным данным, он очень серьезный. Еще раз подчеркну — самое главное, что удалось избежать человеческих жертв», — резюмировал губернатор Пензенской области.