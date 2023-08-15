Николай Симонов поручил продлить месячник по благоустройству до начала осени ЖКХ

Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов поручил продлить месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований до начала осени.

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося 15 августа, в рамках дополнительного месячника, объявленного по распоряжению губернатора Олега Мельниченко, было убрано почти 2 млн. кв. метров территорий, вывезено 3,5 тыс. кубометров бытового мусора, ликвидировано 302 свалки.

Тем не менее, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаила Панюхина, проделанной работы недостаточно, чтобы говорить о конечном результате: с одной стороны, итоговые цифры большие, однако цель еще не достигнута.

«Не могу сказать, что все муниципальные образования недостаточно работают, многие работают добросовестно. Но есть моменты, на которые хотел бы обратить внимание. Наблюдается ненадлежащее содержание ряда мест общего пользования, а также неудовлетворительное выполнение работ по благоустройству — оставляют порубочные материалы, строительные отходы, неокошенные приусадебные территории», — сказал министр.

«Благоустройство — это та сфера, которой нужно заниматься круглый год», — добавил он.

Врио главы региона поручил продолжить работу по санитарной очистке населенных пунктов до наступления осени.

«Готовьте распоряжение губернатора о продлении месячника по благоустройству», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.