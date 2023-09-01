«Т Плюс» сообщила о завершении реконструкции тепломагистрали на улице Московской в Пензе ЖКХ

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Реконструкция тепломагистрали на улице Московской в Пензе завершена, монтаж трубопровода выполнен без нарушения сроков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«В Пензе «Т Плюс» завершила реконструкцию тепломагистрали на улице Московской в пятницу, 1 сентября. Сотрудники подрядных организаций выполнили монтаж трубопровода вовремя, без нарушения сроков. В настоящее время продолжается восстановление благоустройства. Все обозначенные ранее администрацией города замечания учтены. «Т Плюс» ведет контроль за сроками выполнения работ, а также за качеством укладываемого материала», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что уже полностью завершено благоустройство участков от улицы Максима Горького до ТЦ «Высшая лига» и от улицы Суворова до улицы Бакунина.

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«Мы завершили тепломеханическую часть реконструкции 1 сентября, выполнив свои обязательства. Я напомню, что без данных работ в центре Пензы мы не смогли бы начать отопительный сезон, поскольку дальнейшая эксплуатация тепломагистрали была невозможна», — прокомментировал заместитель главного инженера филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Иван Балашов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что на реконструкцию было выделено 265 млн. рублей, обновленная тепломагистраль повысит надежность теплоснабжения 298 многоквартирных домов, шести детских садов, девяти школ и шести больниц.