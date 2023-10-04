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Отключение холодной воды в ряде микрорайонов Пензы, запланированное на 5 октября, перенесено на 10 октября

13:00 | 04.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Отключение холодного водоснабжения в нескольких микрорайонах Пензы, запланированное на 5 октября, переносится на вторник, 10 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Алексей Сазонов.

Отключение холодной воды в ряде микрорайонов Пензы, запланированное на 5 октября, перенесено на 10 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявленное ранее отключение водоснабжения переносится с 5 октября на 10 октября. Продолжительность остается прежней: с 8.00 до 8.00 следующего дня. Районы и улицы не меняются», — проинформировал он.

Причина переноса даты отключения холодной воды не уточняется.

Ранее пресс-служба мэрии Пензы сообщила, что отключение воды связано с подготовкой к отопительному сезону — ресурсоснабжающей компании необходимо провести ремонт насосной станции водопровода «Подгорная новая», заменить запорную арматуру на распределительной сети водопровода.

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