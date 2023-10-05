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Пенза полностью готова к отопительному сезону

12:27 | 05.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ярослав Щигорев сообщил о полной готовности жилищного фонда, подключенного к центральному отоплению, общеобразовательных учреждений и объектов соцкультбыта к предстоящему пуску тепла, запланированному на 9 октября.

Пенза полностью готова к отопительному сезону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подготовлено 75 из 75 источников теплоснабжения, 170 из 170 ЦТП, 17 из 17 насосных станций. На 1 тыс. 107 км тепловых сетей, что составляет 100%, проведены гидравлические испытания», — сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте администрации Пензы по итогам заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, состоявшегося в среду, 4 октября.

В тексте напоминается, что в первую очередь тепло будет подано в школы, детсады и объекты здравоохранения, в течение 10 дней с даты начала отопительного периода планируется довести теплоноситель до всех потребителей.

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