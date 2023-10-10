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В мэрии Пензы подвели итоги первого дня пуска тепла

09:17 | 10.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Итоги первого дня пуска тепла подвели в администрации Пензы на заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое состоялось вечером в минувший понедельник, 9 октября.

В мэрии Пензы подвели итоги первого дня пуска тепла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 19.00, теплоноситель подан в 940 многоквартирных жилых домов, 39 школ, 50 детских садов, два учреждения допобразования, 18 объектов здравоохранения, из них в 14 стационаров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии по окончании заседания.

В тексте указано также, что тепло поступило в 18 объектов городского управления культуры, 5 — комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 5 — социального управления, 11 — Минспорта Пензенской области, 7 — министерства образования региона.

«Наша задача — принять необходимые меры для того, чтобы в первые дни начала отопительного сезона все социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы — были подключены», — подчеркнул глава Пензы Александр Басенко, слова которого приводятся в сообщении.

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