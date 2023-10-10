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Глава Пензы поручил рассмотреть возможность обустройства парковок возле губернского лицея и поликлиники №2

17:47 | 10.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил рассмотреть возможность обустройства парковок возле губернского лицея на улице Попова и городской поликлиники №2.

Глава Пензы поручил рассмотреть возможность обустройства парковок возле губернского лицея и поликлиники №2. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Найдите возможность организовать стоянку около образовательного учреждения. Поступает много обращений от родителей, которые привозят детей на учебу», — сказал Александр Басенко, обращаясь к руководству управления ЖКХ Пензы в ходе аппаратного совещания, которое состоялось во вторник, 10 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, задачу по формированию парковочных мест в районе поликлиники №2 со стороны улицы Красной глава города поставил перед МБУ «Пензавтодор».

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