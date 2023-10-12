В Пензе отапливается более 70% жилого фонда ЖКХ

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Более 70% жилого фонда Пензы обеспечено теплом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города после заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое состоялось вечером в минувшую среду, 11 октября.

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«По состоянию на 19.00, в Пензе отапливаются 2 тыс. 152 многоквартирных жилых дома, 72 объекта здравоохранения, включая 16 стационаров, 75 школ, 102 детских сада, 7 учреждений допобразования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также тепло поступило в 15 объектов городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 11 — социального управления, 38 — управления культуры, 16 — министерства образования Пензенской области, 16 — Минспорта, 11 — Минкультуры, 4 — Минтруда региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поэтапный пуск тепла в Пензе стартовал в минувший понедельник, 9 октября.

В первую очередь его начали подавать в школы, детсады и объекты здравоохранения.

В течение 10 дней с даты начала отопительного периода тепло должно дойти до всех потребителей.