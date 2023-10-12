18:16:22 Четверг, 12 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отапливается более 70% жилого фонда

09:05 | 12.10.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Более 70% жилого фонда Пензы обеспечено теплом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города после заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое состоялось вечером в минувшую среду, 11 октября.

В Пензе отапливается более 70% жилого фонда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 19.00, в Пензе отапливаются 2 тыс. 152 многоквартирных жилых дома, 72 объекта здравоохранения, включая 16 стационаров, 75 школ, 102 детских сада, 7 учреждений допобразования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также тепло поступило в 15 объектов городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 11 — социального управления, 38 — управления культуры, 16 — министерства образования Пензенской области, 16 — Минспорта, 11 — Минкультуры, 4 — Минтруда региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поэтапный пуск тепла в Пензе стартовал в минувший понедельник, 9 октября.

В первую очередь его начали подавать в школы, детсады и объекты здравоохранения.

В течение 10 дней с даты начала отопительного периода тепло должно дойти до всех потребителей.

Читайте также
В Пензе проведут обследование памятников Ленину и Белинскому Александр Лейзенберг провел личный прием граждан
Жительница Кузнецка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 283 тыс. рублей Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры
В Пензе женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля В Пензенской области разыскивают мужчину по подозрению в совершении преступления сексуального характера
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама