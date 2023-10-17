Олег Мельниченко оценил готовность техники «Пензавтодора» к работе зимой ЖКХ

Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел технику МБУ «Пензавтодор», которая будет работать в региональном центре в зимний период.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы облправительства, в настоящее время в распоряжении учреждения имеется 267 машин, за 2021–2023 годы для «Пензавтодора» было приобретено 100 единиц техники на сумму 898,1 млн. рублей.

Глава региона сообщил о планах по дальнейшему пополнению парка спецтехники.

«Если с уборкой магистралей мы разобрались, то с междворовым пространством и пешеходными дорожками вопрос надо решать. Будем менять ситуацию в лучшую сторону. В этом году мы закупили 20 тракторов для очистки междворового пространства. Это только первый шаг, закупать технику малой механизации продолжим. И в 2024–2025 году получим возможность полностью и качественно осуществлять коммунальную уборку как летом, так и зимой», — сказал Олег Мельниченко.

«Полтора года как создан «Пензавтодор», и [он] уже стал одним из крупнейших в Поволжье. Нам есть, чем гордиться, предприятие мы воссоздали практически с нуля. Техника готова, люди готовы, в зимний период мы уверенно войдем», — добавил губернатор.