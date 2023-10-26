Владимир Мутовкин встретился с жителями дома на улице Циолковского, которые пожаловались на затопление подвала канализационными стоками ЖКХ

Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин встретился с жителями многоквартирного дома №2 на улице Циолковского, которые ранее пожаловались ему на систематическое затопление подвала канализационными стоками.

Фото: Pgduma.ru

Горожане пояснили, что регулярные вызовы аварийных бригад проблему не решают: после очистки внешних коммуникаций подвал затапливается снова.

Для оценки ситуации и поиска возможных вариантов решения проблемы спикер гордумы пригласил к участию в выездной встрече, состоявшейся 25 октября, представителей ООО «Горводоканал», управляющей компании и УЖКХ Пензы.

Осмотр подвала дома подтвердил жалобы жителей: помещение частично затоплено, кирпичная кладка стен начала разрушаться. В доме запланирован капитальный ремонт, однако подрядная организация в таких условиях не может приступить к работам.

Фото: Pgduma.ru

«Необходимо установить причину частых засоров», — сказал Владимир Мутовкин, обращаясь к представителям «Горводоканала».

«Для этого надо провести обследование канализационной сети. Вероятнее всего, проблема в повреждении системы водоотведения», — добавил он.

В свою очередь специалисты «Горводоканала» заверили председателя гордумы, что промывка колодцев и обследование сетей будут выполнены на следующей неделе.

«По итогам работ будем принимать дальнейшее решение», — подчеркнул Владимир Мутовкин, пообещав, что будет держать ситуацию на контроле.

Что касается ремонта стен и приведения в порядок подвального помещения, жильцам рекомендовано решать эти вопросы совместно с Региональным фондом капремонта многоквартирных домов и управляющей компанией, сообщает пресс-служба гордумы.