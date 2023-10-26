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В Пензе возле губернского лицея обустраивают парковку

17:58 | 26.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Дорожные рабочие уложили первый слой асфальта на новой парковке возле губернского лицея на улице Попова в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе возле губернского лицея обустраивают парковку

Фото: T.me/basenkoAN

«Уложен первый слой асфальта на парковочной зоне у губернского лицея. По поводу ее организации получал много обращений от родительского сообщества в социальных сетях. Понимаю, как важно родителям привозить детей на учебу безопасно и с комфортом. Поэтому дал поручение городскому управлению ЖКХ найти возможность обустроить парковочные места. Сделать это получилось благодаря ремонту улицы Попова по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 25 октября.

Александр Басенко подчеркнул, что обустройство парковок возле социально значимых объектов является важной задачей, над реализацией которой администрация города работает постоянно.

«В планах у нас также организация парковочных мест в районе городской поликлиники №2 со стороны улицы Красной», — напомнил глава Пензы.

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