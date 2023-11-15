В Бессоновке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело ЖКХ

Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Житель Бессоновки Пензенской области 1983 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что ночью данный мужчина находился у себя дома, где у него возникла ссора со своей сожительницей, [...] которая вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения с торжества. [...] Мужчина начал угрожать ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что отказ сожительницы брать его на день рождения родственницы является для него предательством и вызвало сильный гнев», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.