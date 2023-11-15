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В Бессоновке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:35 | 15.11.2023 | ЖКХ

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Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Житель Бессоновки Пензенской области 1983 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бессоновке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что ночью данный мужчина находился у себя дома, где у него возникла ссора со своей сожительницей, [...] которая вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения с торжества. [...] Мужчина начал угрожать ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что отказ сожительницы брать его на день рождения родственницы является для него предательством и вызвало сильный гнев», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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