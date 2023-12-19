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Введена в эксплуатацию дорога на улице Олимпийской в «Спутнике»

17:13 | 19.12.2023 | ЖКХ

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Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Участок дороги на улице Олимпийской в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области введен в эксплуатацию.

Введена в эксплуатацию дорога на улице Олимпийской в «Спутнике»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Его протяженность составляет почти 2 км, ширина проезжей части — от 6 до 14 метров.

Дорога связывает старую часть села Засечного со «Спутником». Как ожидается, она поможет разгрузить транспортный поток трассы «Пенза — Шемышейка».

Строительство велось по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». В ее рамках также был построен участок дороги на улице Светлой протяженностью 836 метров.

Дороги образуют улично-дорожную сеть, которая будет связана новым участком Прибрежного бульвара. Строительство этого направления начнется в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства.

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