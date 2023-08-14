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На улице Светлой в «Спутнике» ведутся работы по укладке финального слоя асфальта

11:44 | 14.08.2023 | Общество

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Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Работы по укладке финального слоя асфальта ведутся на улице Светлой в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, после их окончания будет нанесена дорожная разметка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона в понедельник, 14 августа.

На улице Светлой в «Спутнике» ведутся работы по укладке финального слоя асфальта

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На сегодняшний день подрядной организацией ООО «Мостовик» завершены работы по устройству основания, а также нижнего и одного из верхних слоев дорожной одежды. Обустроена ливневая канализация, установлены бордюры», — сказано в тексте.

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В нем уточняется, что протяженность новой дороги составляет 836 метров, ширина дорожного покрытия — 14 метров, при капитальном строительстве было задействовано 40 единиц техники.

«Работы начались в марте текущего года и их окончание, согласно контракту, планируется в ноябре, однако они завершатся раньше срока», — подчеркивается в сообщении.

В нем напоминается, что строительство дороги ведется по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», в ее рамках также строится участок дороги на улице Олимпийской протяженностью почти 2 км.

«По завершении строительства новые дороги помогут разгрузить транспортный поток трассы «Пенза — Шемышейка» и обеспечат въезд в «Город Спутник» из села Засечного», — отмечается в тексте.

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