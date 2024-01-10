В Пензе ликвидирована авария, оставившая без отопления более 40 многоквартирных домов ЖКХ

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Ремонт тепломагистрали в Пензе, где в результате аварии без отопления остались более 40 многоквартирных домов, завершен, в настоящее время идет заполнение системы теплоснабжения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

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«В Пензе на улице Коммунистической завершен ремонт тепломагистрали. В настоящее время ведется заполнение системы теплоснабжения, в ближайшие часы тепло в полном объеме поступит в дома горожан», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что энергетики работали в сложных условиях: специалисты были ограничены территориально в месте производства работ из-за близости к железнодорожным путям; в итоге было заменено 40 метров трубопровода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате аварии на магистральном трубопроводе в Пензе отопление было отключено более чем в 40 многоквартирных жилых домах.

Прокуратура Ленинского района Пензы по поручению прокуратуры региона начала проверку.

Кроме того, доследственную проверку организовал следственный отдел по Ленинскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области.

В ходе нее следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников ресурсоснабжающей организации, будут установлены причины и условия, которые привели к коммунальной аварии.