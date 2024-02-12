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Сотрудники «Пензавтодора» в связи со снегопадом работают в усиленном режиме

14:32 | 12.02.2024 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» в связи со снегопадом работают в усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Сотрудники «Пензавтодора» в связи со снегопадом работают в усиленном режиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«12 февраля в связи с обильным выпадением осадков в виде снега сотрудники учреждения благоустраивают улицы города в усиленном режиме. В первую очередь проводится очистка спусков и подъемов, кольцевых развязок, мостов, путепроводов, магистральных дорог. Приводятся в порядок пешеходные переходы, территории около остановочных павильонов, места с большой проходимостью людей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что сотрудники «Пензавтодора» приводят территорию областного центра в порядок в круглосуточном режиме.

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