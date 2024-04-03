В Пензенской области приступили к ямочному ремонту региональных дорог ЖКХ

Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Подрядные организации приступили к ямочному ремонту дорог регионального значения в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Отмечается, что всего службой заказчика в лице ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключено 32 контракта на содержание дорог, в которых обозначены сроки реализации поставленных задач.

Так, до 1 мая подрядные организации должны провести работы по покраске автобусных остановок, барьерных ограждений, стоек дорожных знаков и нанесению вертикальной разметки на дорогах регионального значения, а также горизонтальной разметки на пешеходных переходах в населенных пунктах и на подходах к ним.

К 15 мая должны быть завершены работы по нанесению первого этапа разметки, ямочному ремонту и ремонту в рамках гарантийных обязательств.

Ожидается, что в общей сложности будет отремонтировано около 200 тыс. кв. метров дорожного покрытия.