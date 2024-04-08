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В Пензе принято решение о завершении отопительного сезона с 10 апреля

17:40 | 08.04.2024 | ЖКХ

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Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко сообщил, что принято решение о завершении отопительного сезона со среды, 10 апреля.

В Пензе принято решение о завершении отопительного сезона с 10 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальных сетях вижу сообщения пензенцев по поводу сроков отключения отопления. После консультаций с пензенским гидрометеоцентром и изучения долгосрочных температурных прогнозов приняли решение завершать отопительный период с 10 апреля. Постановление уже подготовлено и проходит процедуру согласования», — написал глава города в своем Telegram-канале в понедельник, 8 апреля.

«Пока все документы оформляются, внимательно следим за погодными условиями. Если прогнозы не изменятся, на этой неделе котельные в городе начнут поэтапно останавливать свою работу», — добавил Александр Басенко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9–10 апреля в Пензе пройдут температурные испытания тепловых сетей.

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