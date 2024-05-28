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Глава Пензы считает, что нужно уходить от использования восьмикубовых контейнеров на мусорных площадках на муниципальной земле

18:00 | 28.05.2024 | ЖКХ

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Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко считает, что на мусорных площадках, расположенных на муниципальных земельных участках, нужно использовать евроконтейнеры вместо восьмикубовых баков.

Глава Пензы считает, что нужно уходить от использования восьмикубовых контейнеров на мусорных площадках на муниципальной земле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Опираясь на опыт других городов, нужно уходить от использования восьмикубовых баков для сбора твердых бытовых отходов в пользу евроконтейнеров с последующим благоустройством прилегающей территории. В тех случаях, когда на одной площадке расположено несколько баков, [необходимо] подобрать дополнительные места для установки евроконтейнеров с соблюдением санитарных норм в шаговой доступности для жителей многоквартирных домов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Глава города отметил, что соответствующая работа будет проводиться в несколько этапов, исходя из необходимых финансовых затрат.

«Наша цель — довести уровень благоустройства контейнерных площадок до общепринятого в столичных городах Приволжского федерального округа», — цитирует Александра Басенко пресс-служба администрации Пензы.

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