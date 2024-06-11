В Русском Камешкире благоустройство общественной территории идет с отставанием от графика ЖКХ

Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Благоустройство общественной территории, расположенной в районе улиц Кирова и Радищева в селе Русский Камешкир Пензенской области, идет с отставанием от сроков, указанных в муниципальном контракте. К такому выводу пришел прокурор Камешкирского района Рустам Абубекеров по итогам выезда на место.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Контракт заключен 6 февраля 2024 года в рамках реализации федерального [...] проекта «Жилье и городская среда» и предусматривает обустройство пешеходных дорожек, фонтана и иные работы по благоустройству в срок до 1 июля 2024 года. В ходе выездной проверки прокурор района Рустам Абубекеров встретился на объекте с представителями сторон контракта — главой администрации Русско-Камешкирского сельсовета и генеральным директором ООО «Светтехпром» (Кузнецк) — и обратил внимание на низкие темпы строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушения закона руководителю подрядной организации.

«Исполнение указанного муниципального контракта находится на контроле прокуратуры района», — отмечается в тексте.