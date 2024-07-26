В Пензе выполнено более половины от намеченных на 2024 год работ по организации уличного освещения ЖКХ

Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Более половины от намеченных на 2024 год работ по организации уличного освещения выполнено в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Прошли экватор годового плана по освещению городских участков», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 25 июля.

По словам Александра Басенко, подрядная организация активно занимается установкой опор и монтажом воздушных линий электропередач на улице Долгой.

«Это участок между остановками «Барковка» и «Пристань». Рабочие разместили 11 светоточек из 36. Сдадим объект в августе», — уточнил он.

Глава города добавил, что уже работает освещение на улице Нейтральной — до выезда из Пензы в сторону Заречного и до поворота на улицу Антонова, 3.

«На улице Антонова от дома №47 до дома №5Р в районе детского сада «Мозаика» завершаем монтаж оборудования. В планах до конца года — 1-й и 3-й проезды Лобачевского от дома №113 по улице Калинина до 1-го проезда Лобачевского, 5. Недавно заключили контракт по улице Большой Арбековской. Говорим об отрезке от 1-го Онежского проезда до 1-го Виражного проезда. Этот объект собираемся завершить до декабря», — пояснил Александр Басенко.