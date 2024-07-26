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В Пензе выполнено более половины от намеченных на 2024 год работ по организации уличного освещения

12:01 | 26.07.2024 | ЖКХ

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Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Более половины от намеченных на 2024 год работ по организации уличного освещения выполнено в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе выполнено более половины от намеченных на 2024 год работ по организации уличного освещения

Фото: T.me/basenkoAN

«Прошли экватор годового плана по освещению городских участков», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 25 июля.

По словам Александра Басенко, подрядная организация активно занимается установкой опор и монтажом воздушных линий электропередач на улице Долгой.

«Это участок между остановками «Барковка» и «Пристань». Рабочие разместили 11 светоточек из 36. Сдадим объект в августе», — уточнил он.

Глава города добавил, что уже работает освещение на улице Нейтральной — до выезда из Пензы в сторону Заречного и до поворота на улицу Антонова, 3.

«На улице Антонова от дома №47 до дома №5Р в районе детского сада «Мозаика» завершаем монтаж оборудования. В планах до конца года — 1-й и 3-й проезды Лобачевского от дома №113 по улице Калинина до 1-го проезда Лобачевского, 5. Недавно заключили контракт по улице Большой Арбековской. Говорим об отрезке от 1-го Онежского проезда до 1-го Виражного проезда. Этот объект собираемся завершить до декабря», — пояснил Александр Басенко.

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