В Малой Ижморе вступили в завершающую стадию работы по капремонту водозаборного узла ЖКХ

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту водозаборного узла в селе Малая Ижмора Земетчинского района Пензенской области вступили в завершающую стадию.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Работы практически завершены. Установлена и подключена к водопроводной сети водонапорная башня, установлен насосный агрегат и станция управления СУЗ, произведена обваловка башни, установлен пожарный гидрант, произведено ограждение территории», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Согласно информации, размещенной на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона, на проведение работ из федерального и регионального бюджетов направлено более 1,7 млн. рублей. Капитальный ремонт водозаборного узла организован в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости.