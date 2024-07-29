01:57:47 Вторник, 30 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура в судебном порядке добивается переноса сроков расселения и сноса аварийного дома №6 на улице Каракозова в Пензе

18:00 | 29.07.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы в судебном порядке добивается переноса сроков расселения и сноса аварийного дома №6 на улице Каракозова, в котором продолжает жить одна женщина, отказавшаяся переезжать в маневренный фонд.

Прокуратура в судебном порядке добивается переноса сроков расселения и сноса аварийного дома №6 на улице Каракозова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На основании заключения межведомственной комиссии в 2019 году многоквартирный жилой дом №6 на улице Каракозова города Пензы 1917 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу, постановлением главы администрации города Пензы установлены сроки его сноса — до 31 декабря 2029 года. На момент обследования в 2019 году физический износ дома составлял 76%, состояние несущих конструктивных элементов оценивалось как аварийное и существовала угроза обрушения отдельных конструкций. Впоследствии перестала функционировать котельная, обеспечивающая дом тепловой энергией. В настоящее время в доме продолжает проживать одна женщина пенсионного возраста, отказавшаяся переселяться в жилое помещение маневренного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что, учитывая опасность нахождения человека в квартире аварийного дома, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать незаконным указанный мэрией срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений и установить разумный срок расселения и сноса МКД — до 1 декабря 2024 года.

Из текста следует, что суд удовлетворил требования прокурора и возложил на администрацию Пензы обязанность установить срок сноса многоквартирного жилого дома №6 на улице Каракозова до 1 декабря текущего года.

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение», — отмечается в сообщении.

Читайте также
В Малой Ижморе вступили в завершающую стадию работы по капремонту водозаборного узла Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику силового ведомства» и лишился 2,2 млн. рублей
Жительница Заречного лишилась около 200 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице Жительница Каменского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки получили условные сроки за угон автомобиля Реальный срок грозит жительнице Лопатинского района, которая оплатила покупки найденной банковской картой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама