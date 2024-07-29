Прокуратура в судебном порядке добивается переноса сроков расселения и сноса аварийного дома №6 на улице Каракозова в Пензе ЖКХ

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы в судебном порядке добивается переноса сроков расселения и сноса аварийного дома №6 на улице Каракозова, в котором продолжает жить одна женщина, отказавшаяся переезжать в маневренный фонд.

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«На основании заключения межведомственной комиссии в 2019 году многоквартирный жилой дом №6 на улице Каракозова города Пензы 1917 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу, постановлением главы администрации города Пензы установлены сроки его сноса — до 31 декабря 2029 года. На момент обследования в 2019 году физический износ дома составлял 76%, состояние несущих конструктивных элементов оценивалось как аварийное и существовала угроза обрушения отдельных конструкций. Впоследствии перестала функционировать котельная, обеспечивающая дом тепловой энергией. В настоящее время в доме продолжает проживать одна женщина пенсионного возраста, отказавшаяся переселяться в жилое помещение маневренного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что, учитывая опасность нахождения человека в квартире аварийного дома, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать незаконным указанный мэрией срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений и установить разумный срок расселения и сноса МКД — до 1 декабря 2024 года.

Из текста следует, что суд удовлетворил требования прокурора и возложил на администрацию Пензы обязанность установить срок сноса многоквартирного жилого дома №6 на улице Каракозова до 1 декабря текущего года.

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение», — отмечается в сообщении.