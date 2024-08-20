01:14:07 Среда, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стало известно, по каким адресам будет осуществляться подвоз технической воды в Пензе 21 августа

15:07 | 20.08.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Перечень адресов в Пензе, по которым будет организован подвоз технической воды в предстоящую среду, 21 августа, размещен на сайте городской администрации.

Стало известно, по каким адресам будет осуществляться подвоз технической воды в Пензе 21 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, подвоз воды будет осуществляться по адресам: улица Гагарина, 24 — с 13.00, 17.00, 20.00, улица 8 Марта, 23 — с 13.00, улица Суворова, 154А — с 13.00, улица Бекешская, 43 — с 13.00, улица Пионерская, 4 — с 15.00, проспект Победы, 24 — с 19.00, улица Крупской, 9 — с 19.00, улица Коммунистическая, 35 — с 19.00.

«В среду, 21 августа, с 8.00 ООО «Горводоканал» будет остановлена насосная станция водопровода «Коллективная» для технического ремонта, выполнения работ по замене запорной арматуры на распределительной сети водопровода в связи с подготовкой к отопительному сезону. [...] Восстановить подачу воды планируют в четверг, 22 августа, в 8.00», — напоминается в тексте.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг «Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду
В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию
В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама