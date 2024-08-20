Стало известно, по каким адресам будет осуществляться подвоз технической воды в Пензе 21 августа ЖКХ

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Перечень адресов в Пензе, по которым будет организован подвоз технической воды в предстоящую среду, 21 августа, размещен на сайте городской администрации.

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Согласно представленной информации, подвоз воды будет осуществляться по адресам: улица Гагарина, 24 — с 13.00, 17.00, 20.00, улица 8 Марта, 23 — с 13.00, улица Суворова, 154А — с 13.00, улица Бекешская, 43 — с 13.00, улица Пионерская, 4 — с 15.00, проспект Победы, 24 — с 19.00, улица Крупской, 9 — с 19.00, улица Коммунистическая, 35 — с 19.00.

«В среду, 21 августа, с 8.00 ООО «Горводоканал» будет остановлена насосная станция водопровода «Коллективная» для технического ремонта, выполнения работ по замене запорной арматуры на распределительной сети водопровода в связи с подготовкой к отопительному сезону. [...] Восстановить подачу воды планируют в четверг, 22 августа, в 8.00», — напоминается в тексте.