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Запланированное в Пензе на 21 августа отключение воды перенесено на более поздний срок

10:05 | 21.08.2024 | ЖКХ

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Отключение холодного водоснабжения в ряде микрорайонов Пензы, запланированное на 21 августа, перенесено на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Запланированное в Пензе на 21 августа отключение воды перенесено на более поздний срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с устранением аварийных ситуаций, произошедших ночью на водоводах больших диаметров на улицах Кольцевой, Антонова, Чаадаева и Гагарина, ООО «Горводоканал» принято решение об отмене запланированного на среду, 21 августа, ограничения подачи ресурса», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы, задействовано большое количество бригад и техники.

«Организован подвоз воды в отключенные районы», — отмечается в тексте.

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