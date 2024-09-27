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Олег Мельниченко потребовал активизировать работу по уборке территорий в районах

14:31 | 27.09.2024 | ЖКХ

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Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко потребовал активизировать работу по уборке территорий в районах Пензенской области.

Олег Мельниченко потребовал активизировать работу по уборке территорий в районах

Фото: Pnzreg.ru

«Это и организаций касается, которые отвечают за содержание дорог, они должны придорожные полосы привести в порядок. Уже к главам районов: чтобы свалок в лесополосах не было», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе заседания регионального правительства, которое состоялось в пятницу, 27 сентября.

«Я давал поручение организовать объезды Пензы ранним утром, чтобы город убирали, в том числе на окраинах. Эту работу начали, но дальше по области я движения не вижу. Очень важно поддерживать порядок в населенных пунктах, занимайтесь плотно этим вопросом», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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