На заседании правительства Пензенской области обсудили промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» ЖКХ

Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за 9 месяцев 2024 года стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в пятницу, 27 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Было отмечено, что общий объем средств, выделенных из федерального, областного и местных бюджетов на выполнение мероприятий в рамках проекта, составляет более 323 млн. рублей.

Как сообщил врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов, из 65 объектов (24 дворовых территорий и 41 общественного пространства) работы завершены на 63-х.

С опережением сроков сданы объекты в рабочем поселке Евлашево Кузнецкого района, в Башмаково и Сосновоборске, а также на территории Индерского сельсовета Сосновоборского района.

Губернатор Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований Пензенской области подготовить проектную документацию для реализации проектов благоустройства в следующем году.

«В 2025-м мы продолжим преобразование городов и сел Пензенской области — уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, в следующем году будет продолжена работа в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2024 году победителями от Пензенской области стали три города — Заречный, Сердобск и Никольск.