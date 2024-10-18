В Пензе отапливается 97 % многоквартирных домов — мэрия ЖКХ

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Тепло поступило в 2 тыс. 952 многоквартирных жилых дома в Пензе, что составляет 97% от плана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшего четверга, 17 октября.

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«Кроме того, в настоящее время отапливается 125 объектов здравоохранения, включая все 16 стационаров, 52 [объекта] управления культуры, 13 — министерства культуры, 27 — министерства образования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в полном объеме тепло поступило в учреждения образования (230), социального управления (24), городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике (18), министерства физической культуры и спорта (16), министерства труда, социальной защиты и демографии (3).