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В Пензе около гимназии №13 приступили к ремонту дороги

09:17 | 07.11.2024 | ЖКХ

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Специалисты подрядной организации приступили к работам по ремонту дороги около многопрофильной гимназии №13 в Пензе.

В Пензе около гимназии №13 приступили к ремонту дороги

Фото: Penza-gorod.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии, это участок от улицы Тернопольской до дома №49 на улице Ладожской.

Подрядчику предстоит выполнить фрезерование, заменить бордюрный камень и уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», просьба о ремонте дороги около гимназии №13 прозвучала от жительницы микрорайона Арбеково в ходе приема граждан, который в октябре провел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава региона заверил, что дорогу сделают до конца ноября.

Женщина также предложила обустроить неподалеку парковку. Губернатор дал поручение представителям администрации Пензы выехать на место, чтобы оценить ситуацию и принять оптимальное решение.

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