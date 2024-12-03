Прокуратура начала проверку по факту массового отключения водоснабжения в Пензе ЖКХ

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы по поручению прокурора Пензенской области Дмитрия Горшкова начала проверку по факту массового отключения водоснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«По предварительным данным, днем 3 декабря 2024 года в результате аварии на сетях электроснабжения произошла остановка насоса на станции «Подгорная», что вызвало гидроудар и порыв водопроводных сетей. Ресурсоснабжающей организацией произведено аварийное отключение холодного водоснабжения. В зоне отключения коммунального ресурса находится 141 МКД, четыре социальных объекта. В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению ее последствий, а также соблюдению требований законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за массового отключения водоснабжения в Пензе введен режим повышенной готовности.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что уже провел разговор с прокурором региона Дмитрием Горшковым о необходимости принять самые жесткие меры к виновникам аварии.