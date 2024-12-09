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Прокуратура организовала проверку по факту отключения холодной воды из-за аварии в центре Пензы

10:15 | 09.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы по поручению прокурора области Дмитрия Горшкова организовала проверку по факту отключения холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе в центре города.

Прокуратура организовала проверку по факту отключения холодной воды из-за аварии в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в результате утечки, произошедшей днем 8 декабря 2024 года на водопроводной сети D 600 мм на ул. Суворова/Плеханова города Пензы, ресурсоснабжающей организацией произведено аварийное отключение холодного водоснабжения. В зоне отключения коммунального ресурса находится 492 МКД, 34 социальных объекта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что для координации деятельности уполномоченных служб на место аварии выезжал прокурор Ленинского района Пензы.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению последствий коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверочных мероприятий, восстановление водоснабжения находятся на контроле прокуратуры области», — сказано в тексте.

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