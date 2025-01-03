Восстановить подачу воды в отключенные из-за аварии дома в Пензе планируется до конца дня ЖКХ

Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Ремонтные работы по устранению утечки на водоводе на улице Карла Маркса в Пензе планируется завершить до конца дня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Горводоканала».

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«В настоящее время на месте работает бригада «РКС-Пенза» и вся необходимая техника. Организован подвоз воды. Завершить ремонтные работы и восстановить подачу ХВС планируется до конца сегодняшнего дня» — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за коммунальной аварии в Пензе без холодной воды остались 16 многоквартирных домов, 100 частных домовладений и 24 административных здания.

По факту отключения водоснабжения прокуратура организовала проверку.