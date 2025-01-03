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Авария на сетях водоснабжения на улице Карла Маркса в Пензе устранена

17:35 | 03.01.2025 | ЖКХ

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Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Специалисты устранили утечку на сетях водоснабжения на улице Карла Маркса в Пензе, началась подача воды в распределительную сеть. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Горводоканала».

Авария на сетях водоснабжения на улице Карла Маркса в Пензе устранена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утечка на улице Карла Маркса устранена. Началась подача воды в распределительную сеть. В ближайшее время водоснабжение отключенных улиц будет восстановлено в полном объеме с нормативными параметрами давления», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», авария на сетях водоснабжения на улице Карла Маркса в Пензе произошла утром 3 января.

В зону отключения холодного водоснабжения попали 16 многоквартирных и 100 частных домов, а также 24 административных здания.

Теплоснабжение в домах не было нарушено.

По факту отключения водоснабжения прокуратура организовала проверку.

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