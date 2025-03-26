Глава Пензы потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций предоставить график восстановления благоустройства после разрытий ЖКХ

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций предоставить в управление ЖКХ график восстановления благоустройства после разрытий для контроля сроков.

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«На заседании областного правительства губернатор Олег Владимирович Мельниченко справедливо раскритиковал качество восстановления дорожного полотна после проведения вскрышных работ. Регулярно во время объездов вижу одно и то же — в каждом районе города масса разрытий. Погода установилась теплая, асфальтобетонный завод функционирует, сейчас ничего не мешает привести объекты в порядок», — сказал он в ходе встречи с руководителями ресурсоснабжающих организаций, которая состоялась в администрации Пензы в минувший вторник, 25 марта.

Олег Денисов также указал на отсутствие должного внимания ресурсоснабжающих организаций к своим аварийным участкам и призвал обеспечить соблюдение необходимых требований безопасности.

Кроме того, глава Пензы распорядился до 1 мая устранить разрытия на магистральных дорогах. В случае нехватки бригад он предложил заключить муниципальный контракт с МБУ «Пензавтодор», сообщает пресс-служба мэрии.