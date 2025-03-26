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Глава Пензы потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций предоставить график восстановления благоустройства после разрытий

17:43 | 26.03.2025 | ЖКХ

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Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций предоставить в управление ЖКХ график восстановления благоустройства после разрытий для контроля сроков.

Глава Пензы потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций предоставить график восстановления благоустройства после разрытий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На заседании областного правительства губернатор Олег Владимирович Мельниченко справедливо раскритиковал качество восстановления дорожного полотна после проведения вскрышных работ. Регулярно во время объездов вижу одно и то же — в каждом районе города масса разрытий. Погода установилась теплая, асфальтобетонный завод функционирует, сейчас ничего не мешает привести объекты в порядок», — сказал он в ходе встречи с руководителями ресурсоснабжающих организаций, которая состоялась в администрации Пензы в минувший вторник, 25 марта.

Олег Денисов также указал на отсутствие должного внимания ресурсоснабжающих организаций к своим аварийным участкам и призвал обеспечить соблюдение необходимых требований безопасности.

Кроме того, глава Пензы распорядился до 1 мая устранить разрытия на магистральных дорогах. В случае нехватки бригад он предложил заключить муниципальный контракт с МБУ «Пензавтодор», сообщает пресс-служба мэрии.


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