«Т Плюс» переводит энергообъекты в Пензе на летний режим работы ЖКХ

Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. «Т Плюс» переводит энергообъекты в Пензе на летний режим работы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» во вторник, 15 апреля.

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«На основании постановления [администрации города Пензы] ресурсоснабжающим организациям рекомендовано приступить к прекращению подачи отопления от котельных, насосных и центральных тепловых пунктов. В домах, оборудованных собственными тепловыми узлами, отключение выполняют управляющие компании», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на особом контроле компании находится обеспечение теплового комфорта социальных объектов — больниц, поликлиник, школ, детсадов: вопрос об отключении этих учреждений решается в индивидуальном порядке, при наличии соответствующих заявок подача тепла будет продлена.

«Отопительный период в Пензе начался 9 октября и продлился 189 дней. Не дожидаясь его завершения, мы начали диагностику тепловых сетей с помощью роботизированной техники, в ближайшее время приступим к проведению гидравлических испытаний трубопроводов и к капитальному ремонту тепломагистралей. Одновременно с этим началась и ремонтная кампания на источниках генерации», — прокомментировал директор филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев, слова которого приводятся в пресс-релизе.