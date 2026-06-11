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Газифицирован поселок Кромщино

13:04 | 11.06.2026 | ЖКХ

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Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Межпоселковый и распределительный газопроводы для газификации поселка Кромщино в Пензенском районе Пензенской области введены в эксплуатацию.

Газифицирован поселок Кромщино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новые сети протяженностью 10 км создают возможность газификации 37 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей смонтировано четыре газорегуляторных пункта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Газпрома».

В нем добавляется, что от жителей принято 24 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры и исполнены — сети построены до границ земельных участков.

«В 13 домах уже пользуются газом», — уточняется в тексте.

Как отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов, Пензенская область находится в топ-3 рейтинга регионов РФ по догазификации.

«В общей сложности от жителей принято свыше 11,6 тыс. заявок, 11,5 тыс. переведены в договоры, 10,8 тыс. из которых исполнены. К газовым сетям подключены почти 9,3 тыс. домовладений. При поддержке властей региона продолжаем работу по развитию газовой инфраструктуры субъекта», — сказал Игорь Борисов, слова которого приводятся в сообщении.


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