Олег Денисов раскритиковал темпы работ на улице Лозицкой в Пензе ЖКХ

Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов раскритиковал темпы работ на улице Лозицкой, где после перекладки сетей ведется ремонт дороги.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Ранее здесь повредился коллектор, потребовались масштабные восстановительные работы. Сейчас картина, скажу честно, не радует. Подрядчик ресурсоснабжающей организации продвигается медленно: рабочих рук недостаточно, смена начинается поздно, заканчивается рано», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 11 июня.

Олег Денисов отметил, что световой день позволяет трудиться с 7.00 до 20.00-21.00, а по факту на объекте работают с 9.00 до 17.00.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«В итоге последние несколько недель на одной из главных транспортных артерий Пензы регулярные пробки. Жители справедливо возмущаются. Почему так произошло? Когда «Пензавтодор» приступал к ремонту на проспекте Строителей, мы предполагали, что водители поедут в объезд — по проспекту Победы и улице Рахманинова. Но именно там случились коммунальные аварии. Весь транспорт хлынул на [проспект] Строителей. Асфальтировку пришлось перенести на ночное время, чтобы снизить нагрузку. Планируем завершить весь объем работ на проспекте Строителей к началу июля, ремонт покрытия на улице 8 Марта — до 10 июля», — пояснил глава города.

«Потребовал от ресурсоснабжающей компании срочно оптимизировать процессы и ускориться. В противном случае — жесткие меры. Хочу извиниться перед жителями за доставленные неудобства, ситуация неприятная. Делаем все чтобы исправить ее как можно быстрее», — подчеркнул Олег Денисов.