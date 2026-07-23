Олег Денисов оценил ход капитального ремонта водопровода в Арбеково ЖКХ

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил ход работ по капитальному ремонту водопровода в границах улицы Ладожской, проспектов Победы и Строителей.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Запланировали обновить 14 участков, где чаще всего фиксировали утечки. Общая протяженность обновленных сетей составит более 7 км. Ремонтируем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он включает региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы», который инициировал наш губернатор Олег Владимирович Мельниченко», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 22 июля.

Он уточнил, что пять участков уже готовы, еще два находятся в работе.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Сейчас завершается укладка труб на одном из самых протяженных отрезков — от улицы Онежской до проспекта Строителей. Контракт рассчитан на два года, однако подрядчик старается закончить раньше срока», — отметил глава города.

Олег Денисов обратил внимание на то, что при проведении ремонта специалисты стараются не отключать воду в близлежащих домах.

«Все действия согласовываем с ресурсоснабжающей компанией. После завершения работ подрядная организация обязательно восстанавливает благоустройство. Управление капитального строительства строго контролирует этот вопрос», — подчеркнул он.