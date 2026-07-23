Глава Пензы посетил полигон ТБО ЖКХ

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов посетил полигон ТБО.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«В жаркий сезон вопрос пожарной безопасности особенно актуален. С руководством ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города» обсудили принятые меры для минимизации возможных локальных возгораний на полигоне твердых бытовых отходов. За последние 2 года оборудовали дополнительные подъездные пути для спецтехники, противопожарный ров, минерализованную полосу. Для оперативной локализации очагов есть три емкости с водой и запас резервного грунта. Чтобы предотвратить распространение огня и ограничить доступ для посторонних по периметру полигона установили ограждение», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 23 июля.

Он добавил, что рабочие ежедневно пересыпают слои отходов инертными материалами.

«С начала года завезли более 2 тыс. тонн. Такая прослойка снижает содержание кислорода, предотвращает выбросы свалочных газов и уменьшает вероятность возгорания», — отметил глава города.

Олег Денисов подчеркнул, что также внимание уделяется развитию предприятия.

«С 2024 года парк техники пополнили два бульдозера и экскаватор. В прошлом году на полигоне запустили мусоросортировочную линию. Здесь происходит отбор и выделение стекла, бумаги, картона, пластика, черных и цветных металлов и других материалов для повторного использования и дальнейшей утилизации», — пояснил он.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

Глава Пензы сообщил, что специализированная лаборатория каждый квартал проводит отбор проб воздуха, грунтовых вод, почвы и замер уровня радиации на полигоне.

«Показатели соответствуют санитарным нормам. Комплексное экологическое разрешение подтверждает, что полигон работает в рамках природоохранного законодательства. Документ выдан межрегиональным управлением Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в январе 2026 года на 7 лет», — отметил Олег Денисов.

Он поблагодарил директора ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города» Станислава Грошева и коллектив предприятия за ответственное отношение к делу и большой ежедневный труд.