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По факту отключения горячей воды в Тепличном приняты меры прокурорского реагирования

16:15 | 24.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Меры прокурорского реагирования приняты по результатам проверки, проведенной по факту отключения горячего водоснабжения в микрорайоне Тепличный в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

По факту отключения горячей воды в Тепличном приняты меры прокурорского реагирования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что причиной отключения коммунального ресурса явился вывод из эксплуатации котельной, являющейся основным источником тепловой энергии, используемой для горячего водоснабжения многоквартирных домов и объектов социального назначения микрорайона. При этом собственник котельной прекратил ее эксплуатацию в отсутствие законных оснований, с нарушением установленного законодательством порядка, без соблюдения 8-месячного срока для уведомления об этом органа местного самоуправления и без согласования с ним», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокуратура Первомайского района Пензы направила в суд исковое заявление к собственнику котельной с требованием обеспечить ее бесперебойную работу и обратить решение суда к немедленному исполнению.

«Материалы проверки по указанному факту направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что в отношении должностного лица ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», руководителю компании внесено представление.


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