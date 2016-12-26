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В Пензенской области при пожаре погибли 4 человека

09:20 | 26.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате пожара в деревянном доме на улице Елаева в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области в ночь на понедельник, 26 декабря.

В Пензенской области при пожаре погибли 4 человека

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 23.11 воскресенья, 25 декабря.

«Погибли мужчина 1951 года рождения, женщина 1949 года рождения и еще два человека, личности которых устанавливаются», — уточнили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий пожара от ведомства привлекалось шесть человек и три единицы техники.

«Причины произошедшего устанавливаются», — отметили в пресс-службе.
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