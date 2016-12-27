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От удара об столб у пензенского автобуса №66 вылетело лобовое стекло

11:21 | 27.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Лобовое стекло вылетело у автобуса №66 в результате ДТП, произошедшего на улице Калинина в Пензе во вторник, 27 декабря.

От удара об столб у пензенского автобуса №66 вылетело лобовое стекло

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия, автобус «Mercedes» с пассажирами следовал из центра города в направлении Южной поляны так же, как и второй участник аварии — автомобиль «Opel».

В результате ДТП, в причинах которого предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции, оба транспортных средства вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение автобуса со световой опорой.

По имеющимся данным, в аварии пострадали несколько человек. Медицинскую помощь им оказали врачи скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия.

Представители ГИБДД опросили водителей и очевидцев случившегося.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, обслуживанием маршрута №66 занимается компания «Дилижанс».
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