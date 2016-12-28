В Кузнецком районе при столкновении фуры и «ГАЗели» пострадал молодой мужчина Происшествия

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Мужчина 1989 года рождения получил травмы в результате столкновения автомобилей «MAN» и «ГАЗель» на 750 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области утром в среду, 28 декабря.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по региону, сигнал о ДТП поступил на пульт дежурного в 6.15.

Для ликвидации последствий происшествия от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Обе машины в результате столкновения получили значительные механические повреждения.

Обстоятельства и причины случившегося, а также степень вины каждого из водителей предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.