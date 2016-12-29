В Каменке полиция ищет не вернувшегося домой мальчика
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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетнего Артема Колисниченко, ушедшего из дома в городе Каменка Пензенской области днем в минувшую среду, 28 декабря, и до настоящего времени не вернувшегося обратно.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, на вид ребенку 9–10 лет.
«Рост 110 см, худощавого телосложения, волосы рыжие короткие, особых примет не имеет», — уточнили в полиции.
В пресс-службе добавили, что школьник был одет в синюю куртку длиной ниже пояса, черные болоньевые штаны, светло-желтые ботинки и серую вязаную шапку.
В полиции отметили, что у мальчика нет сотового телефона, и ранее он не уходил из дома.