Следователи начали проверку по факту смерти выпившего незамерзайку мужчины Происшествия

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти в больнице 53-летнего жителя Нижнего Ломова Пензенской области, отравившегося неизвестным веществом.

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«Установлено, что 29 декабря в больницу Нижнего Ломова был госпитализирован местный житель с симптомами отравления. Несмотря на принятые медиками меры, он скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что, по словам родственников, мужчина употребил стеклоомывающую незамерзающую жидкость и туалетную воду.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.