«ВАЗ» с пензенскими номерами попал в ДТП под Самарой, пострадали пять человек Происшествия

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114» с пензенскими номерами и «Lada Kalina» на 947 км федеральной трассы М5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области в минувший четверг, 5 января.

Фото: 63.мвд.рф

«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» 1958 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, следствием чего стало столкновение с автомашиной «Lada» под управлением мужчины 1979 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что после ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пассажирки «ВАЗа» 1990, 1964 и 1984 годов рождения.

«Телесные повреждения получили мальчик и девочка 2006 и 2015 годов рождения соответственно, которые находились в «Lada Kalina». Несовершеннолетним оказана амбулаторная помощь», — добавили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.