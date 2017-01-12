В Пензе движение по улице Володарского затруднено из-за ДТП с участием такси Происшествия

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Полоса дороги по улице Володарского, ведущая из центра Пензы в направлении улицы Карла Маркса, оказалась перекрыта из-за ДТП с участием такси, произошедшего у дома №38-40.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, в связи с этим автомобилисты, следующие от перекрестка с улицей Максима Горького в сторону Советской площади, вынуждены объезжать место аварии по встречной полосе, а те, кто едет вниз, — пропускать их.

Автомобиль «Renault» с маркировкой службы такси «Сура» получил незначительные механические повреждения. Более серьезные наблюдаются у автомашины «Lada»: у нее разбит бампер и смят капот, а отвалившиеся от удара куски металла разбросаны по проезжей части.

По некоторым данным, была и третья машина, водитель которой также стал участником ДТП, однако ее с места аварии уже убрали.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Водителям следует выбирать альтернативные пути движения.