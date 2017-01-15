Прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту крупного ДТП с машиной из Пензы Происшествия

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Прокуратура Саратовской области контролирует ход проверки по факту столкновения автомашины с полуприцепом, следовавшей из Пензы, и минивэна, водитель и шестеро пассажиров которого погибли на месте ДТП.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокуратурой области взят на контроль ход проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что автокатастрофа произошла у села Тарумовка Петровского района Саратовской области около 2.00 в воскресенье, 15 января.

«По указанию прокурора области на место происшествия выехал его первый заместитель Вячеслав Симшин и петровский межрайонной прокурор Константин Кутумов», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», следственные органы СКР по Саратовской области начали проверку по факту трагического ДТП, в котором погибли семь человек.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы в Саратов, допустил столкновение с движущимся по встречной полосе минивэном, от чего оба автомобиля съехали в кювет.

В результате аварии водитель и шестеро пассажиров минивэна скончались. Их личности, а также причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.