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Возбуждено дело по факту гибели 7 человек при столкновении минивэна и фуры из Пензы

10:57 | 15.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту гибели семерых человек в результате столкновения минивэна «Toyota» и фуры «Volvo» с полуприцепом, ехавшей из Пензы в Саратов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Саратовской области.

Возбуждено дело по факту гибели 7 человек при столкновении минивэна и фуры из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«15 января около 1.30 на 550 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка Петровского района гражданин 1984 года рождения за рулем автомобиля «Volvo» с полуприцепом, двигаясь по направлению из Пензы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Toyota», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в результате столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.

«В результате ДТП водитель 1970 года рождения и шестеро пассажиров машины «Toyota» от полученных травм скончались на месте», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что у водителя фуры признаков алкогольного опьянения не выявлено, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее стало известно, что все семеро человек, погибших в результате столкновения минивэна и следовавшей из Пензы в Саратов машины, являлись гражданами Киргизии, приехавшими в Россию на заработки.
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