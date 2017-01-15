Все семеро погибших в автокатастрофе под Саратовом являлись гражданами Киргизии Происшествия

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Все семеро человек, погибших в результате столкновения минивэна и следовавшей из Пензы в Саратов машины, являлись гражданами Киргизии, приехавшими в Россию на заработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Петровского района Саратовской области Дениса Фадеева.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Со стороны Саратова ехал минивэн «Toyota» с семерыми гражданами Киргизии, которые, по предварительной информации, ехали на заработки. Они вчера вечером пересекли границу [России и Казахстана] в пункте «Озинки». К сожалению, семеро погибли. Они находятся в морге города Петровска», — уточнил он.

До этого в МЧС Киргизии сообщили, что в попавшей в ДТП машине погибли не менее пяти граждан страны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на воскресенье, 15 января, в районе села Тарумовка Петровского района на участке автодороги «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомашины с полуприцепом, следовавшей из Пензы, и минивэна. Оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате автокатастрофы погибли водитель и шестеро пассажиров минивэна.

По факту случившегося организована доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура Саратовской области.